Sesuv půdy v Číně zabil přes sto lidí, způsobil ho déšť | E15.cz

Sesuv půdy z hor zasáhl vesnici Sin-mo v oblasti Mao okolo šesté hodiny ranní místního času. Půda zasypala i dvoukilometrovou část místní řeky. Záchranných operací se podle čínské televize CCTV účastní asi 500 lidí, zatím však nikdo z pohřešovaných zachráněn nebyl.

K neštěstí podle policie přispěl nedostatek stromů, jejichž kořeny by takto rozsáhlému sesuvu mohly pomoci zabránit.

Čína se potýká se silnými dešti každé léto. Mnohdy je provází povodně a sesuvy půdy.

#BREAKING Over 100 ppl buried after massive landslide at Maoxian County in China's Sichuan Province, rescue underway pic.twitter.com/sZq5C9ZiCJ