Situace v Texasu se nelepší, oblast dál bičují prudké deště. Místo navštívil i prezident | E15.cz

Harvey udeřil v pátek večer místního času a dosud nejvíce postihl čtvrté největší město země Houston. Hurikán pak zeslábl na bouři, která se má začít přesouvat dále na východ a na sever. Očekává se, že postihne také Louisianu a Mississippi a možná i Alabamu.

Škody zatím nebyly vyčísleny, avšak očekává se, že budou masivní a že se oblast nepodaří plně obnovit do konce současného Trumpova mandátu. Prezident dopoledne místního času (večer SELČ) dorazil do Corpus Christi, u nějž hurikán v pátek pozdě večer místního času zasáhl pevninu. Trump prohlásil, že chce postupovat se záchrannými a rekonstrukčními pracemi tak, aby i za deset let byla nynější rozhodnutí označována jako ta nejlepší. Z Corpus Christi odletěl prezident do Austinu, kde sídlí krizové koordinační středisko.

Většina Houstonu zůstává i dnes pod vodou a na místě a hlavně východně od něj dále hustě prší. V některých oblastech města v minulých dnech napadlo přes 120 centimetrů srážek, což je více než obvyklé roční množství. Do čtvrtka má napršet dalších až 30 centimetrů.

Houstonské vodní nádrže Addicks a Barker, které chrání město před rozvodněnou řekou Buffalo Bayou, jsou zcela plné. Z nádrže Addicks již dokonce voda volně přetéká přes hráz, což spolu s řízeným upouštěním povede ke zvýšení hladiny níže po proudu. V obci Columbia Lakes jižně od Houstonu se mezitím protrhla protipovodňová hráz, úřady proto nařídily místním lidem okamžitou evakuaci.

Policisté, požárníci, gardisté a další záchranáři se celou noc snažili dostat ohrožené lidi ze zatopených oblastí. Používají vrtulníky, čluny i nákladní auta. Úřady počítají s tím, že do provizorních ubytoven bude třeba umístit 30 tisíc lidí.

Houston a Dallas zřídily pro postižené útočiště ve společenských centrech a Austin chce přijmout 7000 evakuovaných. V Houstonu do centra přišlo 9000 lidí, i když kapacita je mnohem nižší. Město již požádalo federální úřady o pomoc se zřízením dalších nouzových ubytoven.

Větší pomoc připravuje také Pentagon, který chce posílit nynějších 3500 gardistů na celkových až 40 tisíc, pomáhat budou i s rekonstrukčními pracemi.

Střed bouře nadále zůstává nad Mexickým zálivem, ve středu ráno místního času (odpoledne SELČ) ale živel opět vstoupí nad pobřeží, konkrétně pak na hranici Texasu a Louisiany.

Bouře Harvey vyřadila z provozu 13 procent kapacity amerických rafinérií. V oblasti Mexického zálivu je zhruba polovina celé americké kapacity. Očekávají se velké majetkové škody a někteří pojišťovací experti tvrdí, že v Houstonu je proti povodním pojištěno jen málo domácností. Berní úřad vyhlásil v nejpostiženějších texaských okresech odklad pro zaplacení daně a podání daňového přiznání do konce ledna 2018.

Začínají přicházet informace o tragédiích jednotlivců i celých rodin, které ztratily své blízké. Policejní velitel v Houstonu Art Acevedo řekl, že se bojí, "kolik mrtvých se najde", až se bouře uklidní. Zatím je hlášeno deset mrtvých, ale mezi nimi není šestičlenná rodina, která utonula v dodávce, v níž se snažila ujet před vodou. Těla dvou dospělých a čtyř dětí se zatím nenašla.

Odborníci upozornili, že na současné katastrově Houstonu má podíl špatně naplánovaná zástavba a nevhodná infrastruktura v místě, které má pro odvádění vody problematické přírodní podloží. Rovinatá oblast Houstonu je protkána 2700 kilometry potoků, kanálů a dalších vodních toků, které vodu vedou do Mexického zálivu a k nimž se nyní připojil déšť.