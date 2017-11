Soud poslal bývalou šéfku parlamentu Katalánska do vazby. Může se vyplatit kaucí | E15.cz

Soudce španělského nejvyššího soudu poslal bývalou předsedkyni katalánského parlamentu Carme Forcadellovou do vazby, ze které se dostane, když zaplatí kauci 150 tisíc eur (3,8 milionu korun). Do vazby, jejíž uvalení požadovala španělská prokuratura, naopak nemusí další členové sesazeného parlamentního vedení, informoval list La Vanguardia. Politici jsou obviněni ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost této španělské autonomní oblasti a hrozí jim až 25 let vězení. Vazba pro Forcadellovou vyvolala ostré reakce katalánských separatistů.