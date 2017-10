Střelbu v Las Vegas nepřežilo 50 lidí | E15.cz

Noční střelba v Las Vegas v americkém státě Nevada si vyžádala nejméně 50 mrtvých a minimálně 200 zraněných. Uvedl to dnes šerif místní policie Joseph Lombardo a dodal, že jde o předběžnou bilanci. Jde o nejtragičtější střelbu do davu lidí v novodobých dějinách Spojených států.

Lombardo také zveřejnil totožnost muže, který střílel po účastnících koncertu country hudby z 32. podlaží blízkého hotelu. Jde o čtyřiašedesátiletého Stephena Paddocka, kterého policie zastřelila v hotelu. Předtím pachatel několik minut střílel po lidech. Policie už našla i ženu, která se se útočníkem v hotelu ubytovala a po které pátrala.

Lombardo zopakoval, že policie se domnívá, že Paddock jednal sám. Zatím policie nemá ani informace o tom, co ho k činu vedlo. Více by mohla zjistit od ženy, která patrně se střelcem pobývala v hotelu. Policie o ní však nehovoří jako o spolupachatelce.

Počtem mrtvých toto krveprolití překonalo dosavadní nejtragičtější střelbu do lidí v USA z loňského června. Muž, který se hlásil k takzvanému Islámskému státu (IS) tehdy v gay klubu v Orlandu zastřelil 49 lidí. Šlo také o nejhorší teroristický útok v USA od atentátů z 11. září 2001.

Lidé z místa konání nedělního nočního koncertu v Las Vegas při střelbě prchali v panice, zakopávali o sebe navzájem, někteří měli šaty od krve. "Lidé padali jako mouchy," řekl jeden ze svědků televizi CNN. Mnozí lidé se vrhali k zemi schválně, aby unikli kulkám. Koncert byl součástí několikadenního festivalu Route 91 Country Music Harvest.

Mezi oběťmi střelby jsou pravděpodobně i policisté, kteří byli mimo službu a byli mezi návštěvníky třídenního festivalu country hudby. Lombardo upřesnil, že zraněni byli dva policisté, přičemž stav jednoho z nich je kritický.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové zatím není potvrzeno, zda jsou mezi oběťmi i cizinci, respektive čeští občané.

Televize Fox News uvedla, že v době zahájení střelby v neděli kolem 22:45 místního času měl vystoupení zpěvák Jason Aldean. Z amatérských záběrů na internetu je slyšet, že koncert ještě několik sekund pokračoval i poté, co bylo jasně slyšet střelbu z automatické zbraně. Zpěvák i další umělci jsou podle televize CNN v pořádku.

"Začalo to jako zvuk rozbitého skla. Dívali jsme se kolem sebe, abychom zjistili, co se děje. O několik minut později bylo slyšet ra-ta-ta-ta. Mysleli jsme, že to je ohňostroj nebo petardy. A pak jsme si uvědomili, že ne, že to je střelba," řekla CNN jedna z návštěvnic koncertu Monique Dekerfová. Mezi jednotlivými salvami byly jen krátké přestávky, během nichž pachatel patrně měnil zásobníky nebo zbraně.

Výběr případů střelby do lidí v USA s více než deseti oběťmi na životech (případy jsou řazeny podle počtu obětí): 49 mrtvých (12. června 2016) - Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých včetně útočníka a 53 zraněných; FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, který se narodil v USA, jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. Jedná se o střelbu s největším počtem obětí v historii USA. 32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil třiadvacetiletý student z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel dvacetiletý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. 20 mrtvých (2. října 2017) - Nejméně 20 mrtvých a více než 100 zraněných si vyžádala střelba v Las Vegas. Střelcem byl místní občan, kterého policie dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. 13 mrtvých (3. dubna 2009) - Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil. 13 mrtvých (5. listopadu 2009) - Masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nidal Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých (20. dubna 1999) - Dva osmnáctiletí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce; poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých (19. července 2012) - Maskovaný střelec James Holmes při premiéře nového filmu o Batmanovi Temný rytíř povstal postřílel v kině na předměstí Denveru v Coloradu 12 lidí. Holmes byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. 12 mrtvých (16. září 2013) - V budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis (34). Policie ho zabila.