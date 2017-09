Stárnoucí severokorejské stíhačky americkým nestačí. Sestřelit strategické bombardéry zřejmě nejsou schopny | E15.cz

Severní Korea s největší pravděpodobností není schopna sestřelit americké letouny operující v oblasti, a ani to zřejmě nemá v úmyslu. Uvedli to vojenští analytici. Šéf severokorejské diplomacie Ri Jong-ho v pondělí prohlásil, že KLDR si vyhrazuje právo sestřelit americké strategické bombardéry i mimo severokorejský vzdušný prostor, protože šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil KLDR válku.

O víkendu proletěly mezinárodním vzdušným prostorem nad mořem u východního pobřeží Severní Koreje americké strategické bombardéry doprovázené bojovými stíhačkami. Takovéto demonstrace síly jsou obvyklou reakcí Spojených států na severokorejské zbrojní testy a výhrůžky.

Podle Mun Song-muna, bývalého důstojníka jihokorejské armády, který nyní působí jako vojenský analytik v Soulu, je vysoce nepravděpodobné, že by armáda KLDR byla schopna slova ministra zahraničí o sestřelení amerických letounů naplnit. Stárnoucí severokorejské stíhačky MiG by neměly šanci proti podstatně vyspělejším americkým stíhačkám, jež bombardéry doprovázejí.

A ačkoli se KLDR v květnu chlubila, že je připravena rozmístit své nové střely země-vzduch, které podle expertů mohou potenciálně zasáhnout cíle vzdálené až 150 kilometrů, je otázkou, nakolik by tento nevyzkoušený systém představoval hrozbu pro americké letouny operující daleko od východního pobřeží Severní Koreje, podotkl Mun.

Navíc není vůbec jisté, že by Severní Korea dokázala tyto vyspělé americké bojové letouny při příletu včas zaregistrovat. Členové jihokorejské rozvědky dnes podle AP řekli poslancům, že severokorejský radarový systém nezachytil americké bombardéry B-1B, když o víkendu prolétávaly východně od břehů KLDR.

Jihokorejský vojenský analytik Tu Hjong-čchha prohlásil, že je málo pravděpodobné, že by se Severní Korea o takový útok v současné době pokusila. Vzhledem k napětí vyvolanému severokorejskými jadernými a raketovými testy z poslední doby by takový útok dost pravděpodobně vyvolal odvetu ze strany USA, která by mohla vyústit ve válku.

"Severokorejský ministr zahraničí zřejmě tato výhrůžná slova vyřkl proto, že KLDR jednoduše nemůže tolerovat urážky na adresu nejvyššího vedení," řekl Tu. Trump severokorejského diktátora Kim Čong-una nazývá posměšně malým rakeťákem a k severokorejským činitelům na twitteru poznamenal, že už tady dlouho nebudou.

Severní Korea se také svými výhrůžkami sestřelení amerických letounů může snažit odvést pozornost, zatímco tajně pokračuje ve vývoji svých jaderných zbraní, uvedl analytik Tu Hjong-čchha.

Severokorejská vláda na svých internetových stránkách krátce po víkendovém přeletu amerických bombardérů a bojových stíhaček u Korejského poloostrova zveřejnila propagandistické video s fingovanými záběry ničení amerických bojových letounů a letadlové lodi. Videonahrávka byla vyrobena s pomocí fotografií a počítačové animace. Na videu byly vidět také severokorejské rakety odpalované z mobilních raketometů a ponorky.

Severní Korea naposledy sestřelila americký stroj v roce 1994. Tehdy se jednalo o vrtulník americké armády u přísně střežené hranice mezi oběma Korejemi. Jeden pilot zahynul a druhý byl zajat. Přeživší pilot po propuštění řekl, že byl severokorejskými představiteli donucen k tvrzení, že helikoptéra překročila severokorejskou hranici.