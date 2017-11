Start lodi směřující k ISS posunuli. Do vzdušného prostoru vniklo cizí letadlo | E15.cz

Technici kosmodromu Wallops ve Virginii dnes přerušili start vesmírného plavidla Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Do vzdušného prostoru letu totiž nečekaně vniklo cizí letadlo.

Start lodi, která měla do ISS dopravit zásoby, technické vybavení a materiál k vědeckým výzkumům, tak byl odložen o den. Další časový prostor pro odlet se otevírá až v neděli ve 13:14 středoevropského času.

Jedná se o již osmou podobnou misi na orbitální základnu v rámci smlouvy, kterou firma uzavřela s Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a která má hodnotu 1,9 miliardy dolarů (41,6 miliardy korun).

Cygnus má dopravit do ISS 3,3 tuny potravin, zásob, vybavení a materiálu pro vědecké experimenty, včetně družice, která má testovat, jak bakterie rostou v mikrogravitaci. To by mělo pomoci určit minimální množství antibiotik potřebných k jejich neutralizaci.

"Mikrobiální rezistence na antibiotika by mohla představovat riziko pro astronauty v prostoru, kde je jejich imunitní systém oslabený," upozornila NASA.

"Vědci se domnívají, že výsledky těchto experimentů by měly pomoci při navrhování efektivních antibiotik k ochraně astronautů během dlouhých vesmírných misí," dodala NASA, která doufá, že bude posílat mise s lidsou posádkou k Marsu po roce 2030.

Jakmile Cygnus dospěje k ISS a vyprázdní tam svůj náklad, naloží se odpadky. Při návratu na Zemi v prosinci by měla shořet v atmosféře, respektive se rozpadnout nad Tichým oceánem.

Na ISS v současné době pobývá šestičlenná posádka, kterou tvoří tři Američané Randolph Bresnik, Joe Acaba a Vande Hei, dvojice ruských kosmonautů Alexandr Misurkin a Sergej Rjazanskij a jejich italský kolega z Evropské kosmické agentury (ESA) Paolo Nespoli.