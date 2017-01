StartupYard rozdělil rekordní sumu. Nové projekty se porvaly o devatenáct milionů

O investorské peníze se letos bude ucházet sedmička start-upů z regionu střední a východní Evropy, z toho dva z Česka. Domácí projekt Cryptelo sází na byznys v oblasti zabezpečení datových přenosů, tuzemský Rossum pak vyvíjí technologii na bázi umělé inteligence. „Střední Evropa má slibnou budoucnost jako centrum inovací. Věříme, že příští Uber by mohla být česká firma,“ uvedl šéf StartupYardu Cedric Maloux.

Mezi úspěšná jména vzešlá z akcelerátoru patří Neuron soundware zaměřený na umělou inteligenci či aplikace pro správu osobních a rodinných financí Budget Bakers. Zhruba třetinu peněz získali začínající byznysmeni včetně sedmi českých od drobných investorů skrze crowdfundingovou platformu Fundlift. Ta by se letos měla stát pro financování start-upů klíčovým kanálem. „Většina českých start-upů nabízí nové produkty a služby na bázi softwaru. Náš průzkum mezi start-upy v Polsku a na Slovensku odhalil stejný trend v těchto dvou zemích visegrádské čtyřky.

Zatímco doménou Česka a Slovenska jsou web a mobilní sofwarové služby, v Polsku jsou to oblast e-commerce a ekonomického softwaru,“ uvádí analytička pražského institutu Aspen Maria Staszkiewiczová. Od roku 2011, kdy StartupYard vznikl, prošlo jeho programem celkem 51 start-upů a investice do nich přesáhly 35 milionů korun. Dvě třetiny z nich jsou stále aktivní. Se StartupYardem je spojena i skupina investorů do start-upů v rané fázi vývoje, jako jsou Michal Illich, Josef Matějka, Michal Kratochvíl a Philip Staehelin.