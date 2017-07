Stovky civilistů prchají z mosulského Starého města, vrcholí boje s Islámským státem | E15.cz

Stovky civilistů prchají z Mosulu, kde se chýlí ke konci dobytí posledních území města iráckými vládními jednotkami z rukou radikálů z organizace Islámský stát (IS). Iráčané se zároveň chystají slavit vítězství nad IS v Mosulu, celonárodní oslavy mají trvat celý týden. Mosul plánuje navštívit irácký premiér Hajdar Abádí, aby triumf nad IS oficiálně ohlásil.