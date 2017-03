Střelba před britským parlamentem: na místě zůstalo přes deset raněných

Svědci slyšeli minimálně tři výstřely. Večerník The Standard na svém webu uvedl, že byl na místě zastřelen muž, který podle očitých svědků zaútočil na hlídkující policisty nožem. Střelba vyvolala paniku hlavně mezi turisty, kteří se vyskytovali poblíž a kteří se z místa dali na útěk.

Latest - UK Parliament attacks •2 suspects Shot •5 mowed down - Westminster Bridge •12 wounded •Officer stabbed •Building on lockdown #PMQs pic.twitter.com/KsQyEYMbX9

Podle očitých svědků leží na zemi na Westminsterském mostu přinejmenším dva lidé. Lidington uvedl, že kromě pobodání policisty jsou k dispozici informace i o "dalších násilných incidentech" v okolí Westminsterského paláce.

Na místě přistáli záchranáři s vrtulníkem. Policie areál kolem parlamentu uzavřela. Budovu nikdo nesmí opustit a nikdo do ní nemůže vstoupit. Dolní sněmovna kvůli incidentu přerušila jednání. Mluvčí Theresy Mayové uvedl, že premiérka je v bezpečí. Kde se v době incidentu nacházela, odmítl sdělit. Podle webu deníku Telegraph premiérku ochranka naložila do stříbrného jaguáru a odvezla ji z parlamentu.

London air ambulance arrives in Parliament Square after incident at Palace of Westminster (via @ptr_yeung) pic.twitter.com/tpqjcU4CXl