Střelba v Las Vegas si zatím vyžádala dvacet obětí, přes to lidí je zraněno | E15.cz

50 mrtvých (12. června 2016) - Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých včetně útočníka a 53 zraněných; FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, který se narodil v USA, jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. Jedná se o střelbu s největším počtem obětí v historii USA. 32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil třiadvacetiletý student z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel dvacetiletý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. 20 mrtvých (2. října 2017) - Nejméně 20 mrtvých a více než 100 zraněných si vyžádala střelba v Las Vegas. Střelcem byl místní občan, kterého policie dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. 13 mrtvých (3. dubna 2009) - Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil. 13 mrtvých (5. listopadu 2009) - Masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nidal Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých (20. dubna 1999) - Dva osmnáctiletí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce; poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých (19. července 2012) - Maskovaný střelec James Holmes při premiéře nového filmu o Batmanovi Temný rytíř povstal postřílel v kině na předměstí Denveru v Coloradu 12 lidí. Holmes byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. 12 mrtvých (16. září 2013) - V budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis (34). Policie ho zabila.