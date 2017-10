Střelba v Las Vegas si zatím vyžádala padesát obětí, přes dvě stě lidí je zraněno | E15.cz

Policie střelce dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu Mandalay Bay, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. Ten se konal pod širým nebem na druhé straně bulváru Strip, který je lemován hotely, kasiny a mnoha kluby. Střelec podle šerifa vypálil stovky výstřelů z hotelového pokoje.

"Vyšetřování pokračuje, s jistotou ale víme, že pachatel je mrtev a že už nepředstavuje hrozbu," řekl šerif.

Mezi oběťmi střelby jsou pravděpodobně i policisté, kteří byli mimo službu a byli mezi návštěvníky třídenního festivalu country hudby. Lombardo upřesnil, že zraněni byli dva policisté, přičemž stav jednoho z nich je kritický.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové zatím není potvrzeno, zda jsou mezi oběťmi i cizinci, respektive čeští občané.

Televize Fox News uvedla, že v době zahájení střelby v neděli kolem 22:45 místního času měl vystoupení zpěvák Jason Aldean. Z amatérských záběrů na internetu je slyšet, že koncert ještě několik sekund pokračoval i poté, co bylo jasně slyšet střelbu z automatické zbraně. Zpěvák i další umělci jsou podle televize CNN v pořádku.

"Začalo to jako zvuk rozbitého skla. Dívali jsme se kolem sebe, abychom zjistili, co se děje. O několik minut později bylo slyšet ra-ta-ta-ta. Mysleli jsme, že to je ohňostroj nebo petardy. A pak jsme si uvědomili, že ne, že to je střelba," řekla CNN jedna z návštěvnic koncertu Monique Dekerfová. Mezi jednotlivými salvami byly jen krátké přestávky, během nichž pachatel patrně měnil zásobníky nebo zbraně.

Výběr případů střelby do lidí v USA s více než deseti oběťmi na životech (případy jsou řazeny podle počtu obětí): 50 mrtvých (12. června 2016) - Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých včetně útočníka a 53 zraněných; FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, který se narodil v USA, jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. Jedná se o střelbu s největším počtem obětí v historii USA. 32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil třiadvacetiletý student z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel dvacetiletý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. 20 mrtvých (2. října 2017) - Nejméně 20 mrtvých a více než 100 zraněných si vyžádala střelba v Las Vegas. Střelcem byl místní občan, kterého policie dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. 13 mrtvých (3. dubna 2009) - Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil. 13 mrtvých (5. listopadu 2009) - Masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nidal Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých (20. dubna 1999) - Dva osmnáctiletí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce; poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých (19. července 2012) - Maskovaný střelec James Holmes při premiéře nového filmu o Batmanovi Temný rytíř povstal postřílel v kině na předměstí Denveru v Coloradu 12 lidí. Holmes byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. 12 mrtvých (16. září 2013) - V budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis (34). Policie ho zabila.