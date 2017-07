Technologie hýbou sportem. Z Tour de France se stala datová věda | E15.cz

Tři červencové týdny každoročně patří cyklistickému závodu Tour de France, jedné z nejsledovanějších sportovních událostí roku. Pořadatelé letošní tour přidali řadu podrobnějších statistik a dat. Vše díky novým technologiím, do nichž se zapojilo i strojové učení. Základem je miniaturní GPS modul, který závodník vozí na sedlové trubce. Získaná data se odesílají do doprovodných vozů, z jejichž stanic jde signál do vrtulníků, které pokrývají celou trasu závodu.

Údaje se nakonec zpracovávají v datových kamionech a mohou být zahrnuty například v televizní grafice. K získávaným datům patří nejen poloha jezdce či jeho rychlost, ale také rozestupy mezi všemi závodníky. To je základ, který fungoval už při dřívějších závodech. Letos se navíc využívá strojové zpracování od společnost Dimension Data, která má přístup nejen k aktuálním, ale i k historickým údajům ze závodu.

Firma tak dokáže sestavit profil každého závodníka v pelotonu, který ukazuje přednosti a slabiny. V grafu pak vyobrazí, zda je jezdec výborný v časovkách, daří se mu v boji o celkové vítězství či jen v kopcovitých etapách. Z dat lze také poznat, zda závodník je, či není dobrý sprinter, což může napovídat o jeho šancích v rovinatých závodech. Sestavené profily se využívají při předpovědích výsledků, což se zdaleka nemusí týkat jen celkového vítězství v etapě.

Podívejte se, jak mohou vypadat získaná data z Tour de France:

Týmům slouží data pro odhad celkového času vítěze, od něhož se odvíjí i časový limit, v němž musejí všichni závodníci dorazit do cíle – v opačném případě je čeká diskvalifikace. Kromě živých dat, která jsou nabízena na webu, se zveřejňuje i velké množství grafů ukazujících závod z pohledu křivek. Lze si tak prohlédnout, jak vypadá ideální načasování útoku při finálním sprintu, jaký tým se stará o černou práci na špici pelotonu nebo jak se během etapy vyvíjel náskok skupiny před pelotonem.