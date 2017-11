Téměř sto lidí napojených na Islámský stát zadržela turecká policie | E15.cz

Necelou stovku lidí údajně napojených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS) zadržela turecká policie při raziích v Istanbulu a na jihu země. Už ve čtvrtek policisté zadrželi při zátazích v Ankaře a Burse celkem 195 údajných členů zmíněné radikální sunnitské organizace.

Při několika domovních prohlídkách zadrželi policisté v různých čtvrtích Istanbulu celkem 82 cizinců. Jejich národnost policie nezveřejnila. Podle agentury Anadolu podezřelí už v minulosti bojovali v řadách IS v konfliktních zónách a nyní se chtěli dostat do Sýrie. Zda podezřelí v minulosti pobývali v Sýrii a snažili se vrátit, nebo zda bojovali v jiných oblastech, ve kterých působily či působí odnože IS, není jasné.

Dalších 11 Syřanů zadržely bezpečnostní složky v jihoturecké provincii Adana. Také je podezřívají z napojení na IS. Policie v poslední době zvýšila úsilí v boji proti radikálům z IS, kteří se zdržují na území Turecka. Ve čtvrtek zadržela při zátazích v Ankaře a Burse celkem 192 údajných radikálů. Turecko se v posledních letech stalo terčem mnoha teroristických útoků. K některým z nich se přihlásila organizace Islámský stát, k dalším kurdští separatisté.