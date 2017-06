Útoky v Londýně | E15.cz

Nejnovější teroristický útok v Londýně si v noci na dnešek vyžádal životy již sedmi obětí. Oznámila to dnes londýnská policie. Policie kromě toho zabila všechny tři útočníky, kteří byli v automobilu, jenž najel do lidí na Londýnském mostě. Policie se domnívá, že víc útočníků nebylo. Do londýnských nemocnic bylo převezeno více než 40 lidí. Na útoky reagovaly také britské politické strany, které se před předčasnými volbami rozhodly přerušit kampaň.