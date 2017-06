Ticho před socialistickou bouří. Dobové snímky ukazují předrevoluční Kubu | E15.cz

Revolucionář Castro, který v roce 1959 na Kubě převzal moc, budil zprvu velké nadšení. Fulgencio Batista jen díky několika náhodám unikl připravovanému atentátu, který chtěli provést revolucionáři.

Jeho vláda padla a Batista utekl do exilu. O Castrovi nejprve média hovořila pozitivně a až v průběhu let se ukázalo, že socialismus, navíc umocněný až do současnosti trvajícím embargem ze strany USA, zemi do blahobytu zřejmě nepřivede.

Atmosféra před kubánskou revolucí je v zemi evidentně klidná. Na snímcích slavného fotografa jsou vidět desítky turistů, trhy, Kubánci i Kubánky. Nic nenasvědčuje tomu, že již za nedlouho začne země směřovat socialistickým směrem, který jí vydrží až do dnešních dní.

A ačkoliv za předchozího amerického prezidenta došlo k jistému sblížení s USA, hospodářsky se příliš na lepší časy Kubě neblýská. Kubánské embargo by totiž musel zrušit americký kongres, což se zřejmě jen tak nestane.