Trump: NATO se musí zaměřit na terorismus i migraci | E15.cz

"Neplatí, co by měli platit na svou obranu. To není spravedlivé vůči lidem a daňovým poplatníkům v USA," upozornil Trump. Mnohé z těchto zemí podle něj "dluží obrovské peníze z minulých let". Trump poznamenal, že v minulých letech USA vydávaly na obranu více než všechny ostatní spojenecké země dohromady. Mezi 23 členských zemí, které závazky neplní, patří i Česká republika. Český prezident Miloš Zeman se podle diplomatických informací neúčastnil této části dnešního programu, která se odehrála pod širým nebem a státníci při Trumpově projevu stáli.

Pokud by všechny členské země aliance vydaly loni na svou obranu domluvená dvě procenta hrubého domácího produktu, bylo by podle něj k dispozici dodatečných 119 miliard dolarů na kolektivní obranu a financování dodatečných aliančních rezerv.

Podle Trumpa jsou vzhledem k dlouhodobým nedoplatkům a rostoucím hrozbám i ona dlouhodobě domluvená dvě procenta HDP nedostatečná k modernizaci, zvýšení připravenosti i velikosti aliančních sil.

"Musíme dohnat mnoho ztracených let, dvě procenta jsou základní minimum k tomu, abychom mohli čelit současným velmi skutečným a velmi krutým hrozbám," prohlásil Trump. Při plných příspěvcích by NATO podle něj bylo vůči hrozbám terorismu daleko silnější.

Americký prezident hovořil při odhalení památníku teroristických útoků na New York a Washington z 11. září 2001, po kterých NATO zatím v jako v jediném případě v historii aktivovalo klíčový článek pět své základní smlouvy o kolektivní obraně. Před pokroucenou částí konstrukce newyorského Světového obchodního střediska (WTC) Trump vyzval ke chvíli ticha za oběti nedávného teroristického útoku v Manchesteru.

I tento útok - stejně jako tragédie z 11. září - podle Trumpa ukazuje hloubku zla, kterému svět v terorismu čelí. "Byl to barbarský a krutý útok na naši civilizaci," prohlásil Trump. Všichni, kdo si cení života, musí podle něj společně tyto "zabijáky, extremisty a slabochy vykořenit ze svých společností a nikdy nedopustit jejich návrat.

Se stejnou výzvou americký prezident počátkem týdne oslovil lídry arabských zemí v Saúdské Arábii. "Lídři Blízkého východu se dohodli, že přestanou financovat radikální ideologii, která vede k tomuto hroznému terorismu po celé planetě," řekl Trump. Národy se podle něj mohou sjednotit a porazit terorismus, který je hrozbou celému lidstvu.

Americký prezident také prohlásil, že je třeba být tvrdý, silný a ostražitý v situaci, kdy se do "našich zemí valí tisíce a tisíce lidí... a v mnoha případech netušíme, o koho jde".

Trump oslovil ostatní prezidenty a premiéry před novou budovou alianční centrály v Bruselu, kterou dnes NATO převzalo od belgické vlády. "Neptám se, kolik to stálo," poznamenal americký prezident. Rozsáhlý komplex se staví od roku 2010, stále není dokončen, a přišel na více než miliardu eur (přes 27 miliard korun).