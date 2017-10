Trump navrhl odebrat licenci televiznímu kanálu NBC. Je to planá výhrůžka, shodují se experti | E15.cz

Oznámil to ve středu server Politico. Výhrůžka je ovšem podle serveru planá, protože žádný federální úřad, který vláda kontroluje, licence televizním sítím nevydává.

Šéfa Bílého domu pohoršilo několik informací, které tento týden televize NBC News vypustila do světa. Ve středu se objevila zpráva, že Trump v červenci překvapil své poradce návrhem, aby se americký jaderný arzenál desetinásobně zvýšil. Právě tento návrh měl podle americké televize vyvolat pobouřenou reakci ministra zahraničí Rexe Tillersona, který prezidenta označil za "pitomce".

Šéf diplomacie chtěl podle NBC News kvůli sporu s prezidentem rezignovat, což mu údajně rozmluvil viceprezidente Mike Pence. Tillerson později zprávu americké televize popřel.

Důrazné dementi vydal i Bílý dům a na twitteru se ozval sám Trump. "Prolhaná NBC News si vymyslela zprávu, že chci desetkrát zvýšit jaderný arzenál USA. Je to čirá fikce, co mě má ponížit. NBC=CNN," napsal prezident ve středu a přiřadil k sobě dva zpravodajské kanály, které jsou nejčastějším terčem jeho kritiky.

V dalším tweetu Trump napsal, že "televizní zprávy jsou tak stranické, zkreslené a falešné, že licenci je třeba zpochybnit a v případě potřeby zrušit".

Podle serveru Politico není jasné, jakou cestou by Trump chtěl licenci sítě NBC zpochybnit. Telekomunikační regulátor FCC vydává vysílací licence přímo televizním stanicím, nikoli televizním sítím. NBC jako firma provozuje několik licencovaných stanic a své pořady poskytuje i stanicím s jinými vlastníky.

Odebrání licence televiznímu kanálu je v USA navíc krajně neobvyklé a možné důvody jsou velmi omezené. Podle expertů je prakticky jediným možným předpokladem pravomocné odsouzení za závažný trestný čin.

"Je to planá výhrůžka. To poslední, čeho by se NBC měla bát, je ohrožení svých vysílacích licencí," komentoval spor Andrew Schwartzman z Georgetownské univerzity.