Trumpa opustili další dva poradci. Odradil je postoj Bílého domu k nepokojům v Charlottesville | E15.cz

Další dva šéfové významných firem opustili poradní sbor amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli jeho váhavému přístupu k odsouzení víkendových násilností bělošských rasistů ve městě Charlottesville. Generální ředitelé technologické společnosti Intel Brian Krzanich a oděvní značky Under Armour Kevin Plank se rozhodli ukončit spolupráci se šéfem Bílého domu. Již před nimi takto zareagoval na Trumpův přístup ke krveprolití šéf farmaceutického gigantu Merck Kenneth Frazier.

Trump v pondělí čelil silné kritice, že bezprostředně po sobotních událostech ve státě Virginii, kvůli nimž je bělošský radikál obviněn z vraždy obhájkyně práv etnických menšin, jasně neodsoudil původce násilí. Frazier svůj krok zdůvodnil potřebou "zaujmout postoj proti nesnášenlivosti a extremismu".

Incident v Charlottesville, při kterém zemřela dvaatřicetiletá Heather Heyerová:

Nedlouho poté se k němu přidal Plank. "Na tomhle světě není místo pro rasismus či diskriminaci. Naší volbou je láska a jednota," napsal na twitteru předtím, než oznámil svou rezignaci na pozici v poradním sboru.

Krzanich se připojil brzy nato na stránkách své firmy. Své rozhodnutí však nezdůvodnil pouze Trumpovým přístupem k událostem k Charlottesville, ale také "vážnými škodami, které atmosféra politicky rozdělené společnosti způsobuje zásadním tématům". Odchodem ze sboru prý chce upozornit na to, že vedení země kvůli politickým sporům nemyslí na to, že by se mělo vypořádat s neuspokojivým stavem americké průmyslové výroby.

Šéf Bílého domu se nakonec v pondělí k násilnostem po silném veřejném tlaku vyjádřil podruhé a přímo odsoudil "Ku Klux Klan, neonacisty a zastánce bělošské nadvlády".

Trojice firemních šéfů není první ztrátou, kterou Trumpův poradní sbor v souvislosti s kontroverzními prezidentovými činy či prohlášeními zaznamenal. Například šéf společnosti Tesla Elon Musk či ředitel společnosti Walt Disney Bob Igero nedávno odešli kvůli odstoupení USA z předloni uzavřené pařížské dohody o klimatu.