Turci chtějí do mírových rozhovorů o Sýrii zapojit i Spojené státy

Turecko by uvítalo, kdyby se syrských mírových rozhovorů v kazašské Astaně účastnily i Spojené státy, uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Naopak do jednání by neměly být zahrnuty syrské kurdské milice YPG, které Ankara označuje za spojence Strany kurdských pracujících (PKK), která je řazená k teroristickým organizacím. Spojené státy ale YPG v boji proti Islámskému státu podporují.