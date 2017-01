Turci už musí s útoky počítat, bezpečnostní aparát oslabují čistky

Zástupci Mezinárodního střediska pro studium násilného extremismu (ICSVE) v článku pro The Huffington Post připomněli, že Ankara s ohledem na své zájmy v regionu islamisty dlouho ignorovala a umožňovala jejich fungování. Tím jim poskytla příležitost vybudovat si v zemi rozsáhlou síť. „V letech 2014 a 2015 nebyla v Turecku naplánována jediná protiteroristická operace,“ zdůraznili Ahmet Yayla a Anne Speckhardová.

Podle zmíněných expertů úřady i nyní, před novoročním útokem v istanbulském nočním klubu Reina, nedokázaly adekvátně reagovat na bezpečnostní rizika. Bylo přitom zřejmé, že se IS chce mstít za turecké angažmá v oblasti syrského města al-Báb. Pachatel se přesto snadno dostal do klubu a po zavraždění 39 lidí se mu podařilo uprchnout.

Turecká média o víkendu informovala, že útočníkem byl Uzbek Abdulgadir Mašaripov. Představitelé ICSVE tvrdí, že lidé ze Střední Asie a Kavkazu patří v IS k nejlépe trénovaným teroristům. Zároveň poukazují na to, že Erdogan čistkami po letním pokusu o puč značně oslabil bezpečnostní složky. Svá místa muselo opustit mnoho zkušených lidí z jednotek zaměřených na boj proti terorismu a organizovanému zločinu i ze zpravodajství.

„Panuje podezření, že jejich místa byla obsazena lidmi nakloněnými džihádistickým hnutím nebo v lepším případě nekvalifikovanými jedinci,“ napsal pro Guardian zkušený turecký publicista Yavuz Baydar. Noví policisté jsou navíc vytíženi potíráním Erdoganových nepřátel.

Bezpečnostní aparát by se měl přitom plně soustředit na prevenci terorismu i vzhledem k tomu, že Turecko neplánuje utlumit své aktivity v Sýrii. „Tyto teroristické akce neotřesou naším odhodláním,“ citoval list The Financial Times nejmenovaného představitele ministerstva vnitra. Ankara zároveň dává najevo, že hodlá nadále tvrdě postupovat nejen vůči IS, ale také proti Kurdům.

Očekává se, že Erdogan využije současných hrozeb k prosazení ústavních změn, o nichž by měl parlament dnes začít debatovat. Prezidentovi mají zajistit ještě větší moc. Podle jeho výkladu má umožnit efektivnější činnost vlády, která se snáze vypořádá se současnými riziky