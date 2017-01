Umělci ji nenáviděli. Podívejte se, jak se stavěla Eiffelova věž

Současná dominanta Paříže se začala budovat před 130 lety u příležitosti světové výstavy. Ne všem se ale od počátku líbila. Například spisovatel Guy de Maupassant chodil do restaurace ve věži jen proto, že ji z tohoto místa nemohl vidět. Až tak ji nenáviděl.

Původně se mělo jednat o stavbu dočasnou, v Paříži měla stát jen dvacet let. Podobu Paříže ale nenávratně změnila, a pro velkou oblibu zůstává ve francouzském hlavním městě dodnes. Dnes si Paříž bez Eiffelovy věže nedokážeme představit, každoročně se stává lákadlem pro tisíce turistů.

Výška věže lehce přesahuje 300 metrů, do roku 1930 byla nejvyšší stavbou planety. Ve zmíněném roce její výšku překonal Chrysler Building. Do současné nejvyšší budovy světa, dunajské Burj Khalify, by se však vešla téměř třikrát.