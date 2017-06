USA se řadí po bok Sýrie a Nikaraguy. Prouza: Není pravda, že na klimatické dohodě prodělávají | E15.cz

Prezident Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od pařížských klimatických dohod. Oficiální uskutečnění tohoto záměru ale může hypoteticky nastat až po skončení jeho mandátu, připomíná bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Jednotlivé americké státy se navíc mohou pařížskou úmluvou dál dobrovolně řídit. „Vyplatí se jim to, Trump nerozumí proměnám ekonomiky,“ říká Prouza.

Co bude následovat po oznámení Trumpa, že USA odstoupí od pařížské dohody?

Spojené státy nyní budou muset oficiálně oznámit své odstoupení OSN, kde je smlouva uložená – nejdříve však v listopadu 2019. Nejprve rok poté, 4. listopadu 2020, mohou USA pařížskou dohodu opustit. Pokud by skutečně šlo o nejbližší možný termín, USA by opustily pařížskou dohodu den po amerických prezidentských volbách 2020.

USA se po odchodu zařadí po bok Nikaraguy a Sýrie – ke dvojici zemí, které jako jediné nejsou součástí pařížské dohody čítající 194 států. Nakolik ztrácí uskupení smysl, když ho opustí tak významný člen?

Pro zbývající členské státy to neznamená vůbec nic, protože pokud bude platit, že americké státy a firmy budou stejně dál snižovat emise, tak většina amerického závazku bude stejně naplněna dobrovolně. Odhadem osmdesát procent amerického příspěvku stejně nastane.

Celé Trumpovo rozhodnutí je o tom, aby se zalíbil svým voličům do příštích voleb. Volili ho chudší lidé ze zaostalejších amerických států - on pak bude moci říkat, že je ten, který je brání, že se díky němu neruší místa v hornictví, že se nezavírají uhelné elektrárny.

Jak moc je pravděpodobné, že budou jednotlivé americké státy a firmy Paříž stejně dál následovat?

Je to hodně pravděpodobné, reakce na Trumpovo rozhodnutí byly ze strany politiků velmi kritické. Vystoupením možná přestane být pařížská dohoda právně závazná pro USA, na druhou stranu to ale neznamená, že se jí řada jednotlivých amerických států nemůže dál dobrovolně řídit. Bude to daleko víc aktivita jednotlivých států a guvernérů, než aktivita centrální americké vlády.

Typickým příkladem je Kalifornie. Ta byla kdysi hodně špinavá, v posledních několika letech ale hodně investovala do alternativních zdrojů energie, primárně do slunce a větru. Dnes zažívá ekonomický boom. Neplatí Trumpův argument, že Amerika na pařížské dohodě ekonomicky ztrácí.

Trump je zkušený byznysmen, věří podle vás tomu, že bude pro USA výhodnější dohodu opustit, nebo jde o gesto voličům bez ohledu na skutečný prospěch?

Věří tomu, je to spjaté s jeho přesvědčením. Když se podíváte zpět do historie na jeho podnikání, tak nikdy nebylo spojené s investicemi do něčeho moderního. Nerozumí tomu, jak se mění ekonomika, i proto má image zastánce ponechání věcí tak, jak historicky byly, než aby se měnily k lepšímu.

Pokud by neobhájil post prezidenta, předpokládám, že by nový jeho nástupce oznámil návrat k pařížské dohodě.