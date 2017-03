Útok před britským parlamentem už má dvě oběti

Podle dosavadních informací najel muž vozem nejprve do lidí na chodníku na Westminsterském mostě, následně z auta vyběhl a pobodal policistu. Policie muže postřelila. Asi čtyři výstřely vyvolaly paniku mezi lidmi, kteří se vyskytovali poblíž parlamentního Westminsterského paláce a kteří se z místa dali na útěk.

Podle redaktora agentury PA, který událost sledoval z okna své kanceláře, zazněla střelba a křik. "Byla tam skupina asi 40 nebo 50 lidí, která běžela za roh z ulice Bridge Street k areálu parlamentu. Zdálo se, že se před něčím prchají," řekl Andrew Woodcock, kterého citovala BBC. Když dav doběhl k bráně areálu, najednou jeden muž vběhl do dvora. "Zdálo se, že drží dlouhý kuchyňský nůž. Slyšel jsem něco, co znělo jako výstřely - myslím, že asi tři," dodal.

Latest - UK Parliament attacks •2 suspects Shot •5 mowed down - Westminster Bridge •12 wounded •Officer stabbed •Building on lockdown #PMQs pic.twitter.com/KsQyEYMbX9

Podle agentury PA, která se odvolává na zdravotníky z londýnské nemocnice svatého Tomáše, zahynula při atentátu nejméně jedna žena. Zraněných je podle očitých svědků sedm až deset. Asi pět jich zůstalo ležet na chodníků na mostě, další dva lidé podle očitých svědků leželi po útoku přímo před parlamentem. Několik osob utrpělo vážná zranění. Na místě incidentu přistáli záchranáři s vrtulníkem.

Podle jednoho ze svědků byl pachatel ve středním věku. Popsal ho jako člověka asijského původu. V ruce měl údajně nůž dlouhý asi 20 centimetrů. Britská policie už vyzvala veřejnost, aby jí poskytla fotografie či videa s podezřelým mužem.

V době incidentu zasedala právě Dolní sněmovna. Policie areál kolem budovy parlamentu uzavřela, nikdo ji nesmí opustit a nikdo do ní nemůže vstoupit. Poslanci přerušili své zasedání. Podle televizní stanice Sky News nyní policisté budou z preventivních důvodů prohledávat všechny místnosti v rozlehlém areálu. Kromě parlamentu uzavřela policie také stanici metra v jeho blízkosti.

V parlamentu byla v době incidentu kvůli středečním poslaneckým interpelacím také britská premiérka Theresa Mayová. Podle svého mluvčího ji ale ochranka odvedla do bezpečí.

Skotský parlament kvůli událostem v Londýně přerušil v Edinburghu debatu o možném vypsání dalšího referenda o samostatnosti regionu. Původně se očekávalo, že skotští zákonodárci zahájí hlasování v 18:30 SEČ.

Na místě přistáli záchranáři s vrtulníkem. Policie areál kolem parlamentu uzavřela. Budovu nikdo nesmí opustit a nikdo do ní nemůže vstoupit. Dolní sněmovna kvůli incidentu přerušila jednání. Mluvčí Theresy Mayové uvedl, že premiérka je v bezpečí. Kde se v době incidentu nacházela, odmítl sdělit. Podle webu deníku Telegraph premiérku ochranka naložila do stříbrného jaguáru a odvezla ji z parlamentu.

London air ambulance arrives in Parliament Square after incident at Palace of Westminster (via @ptr_yeung) pic.twitter.com/tpqjcU4CXl