Útoky v Barceloně byly i útoky na západní životní styl, shodují se světová média | E15.cz

"Tento nový brutální útok na náš způsob života musí Evropany ještě více stmelit v jejich odporu proti tomuto ohavnému vydírání, kterému jsou vystaveni," napsal francouzský list Soud-Ouest.

"Stejně jako se cítili v listopadu 2015 jako Pařížané, v březnu 2016 jako Belgičané, v prosinci 2016 jako Berlíňané a na jaře 2017 jako Londýňané či Švédi, mohou se od včerejška cítit o to více jako 'Barcelonés'," dodal deník.

Podle britského deníku The Guardian investovalo Španělsko po atentátech v Madridu v roce 2004 do boje proti terorismu, což ho uchránilo před útoky na 13 let.

"Poslední tvrdou lekcí je, že vždy existuje něco nebo někdo, komu se podaří proklouznout," dodal. "Nice, Berlín, Londýn, Stockholm. Jak tohle skončí?" ptá se v komentáři další britský list The Times.

V centru Barcelony na třídě oblíbené turisty La Rambla vjela dnes dodávka do lidí. Podle neoficiálních zdrojů jsou pravděpodobně dva mrtví a zhruba dvě desítky osob utrpěly zranění. Španělská média s odvoláním na policii informují o teroristickém útoku. Řidič z místa uprchl. Zřejmě dva ozbrojení muži se po incidentu zabarikádovali v nedalekém baru; není jasné, zda drží rukojmí.

"Nejlepší odpovědí, která se nabízí, je boj s hlubšími příčinami problému - s fanatickým překrucováním poselství islámu, ze kterého se rodí kult smrti, jenž nepotřebuje nic jiného než kreditní kartu, řidičský průkaz a internet, aby se mu dařilo," napsal list.

Podle belgického listu De Tijd útok v Barceloně opět potvrdil, že hrozba terorismu z Evropy jen tak nezmizí. "A cíle jsou stále měkčí a je stále těžší je chránit," dodal. Tím, jak teroristická organizace Islámský stát ztrácí půdu pod nohama, roste podle listu riziko podobných atentátů.

"Absolutní bezpečí je iluze, ať už se úřady snaží jakkoli," dodal belgický deník. S ním se shoduje i rakouský list Der Standard, který upozorňuje, že obětí teroristického útoku se může stát každý.

"Jak moc se tím necháme ovlivnit v každodenním životě, je na každém z nás," napsal Der Standard.

Italský list Corriere della Sera kritizuje teroristy, jejichž představou o válce je zabíjet mladé lidi, kteří si v létě vyšli do města. "Velký svobodný kontinent jako je Evropa se nesmí podvolit primitivní ideologii, která ztrácí půdu pod nohama," vyzval deník.

"Vyjádření solidarity už nestačí, potřebujeme činy," napsal řecký deník Kathimerini. Rumunský list Adevarul pak vyzval k většímu sdílení informací v rámci Evropy i k vytvoření společné evropské protiteroristické jednotky.

"Stačilo! Ti, kterým se Evropa nelíbí, kterým se nelíbí evropská kultura, místní zvyky, ať vypadnou! Je úplně jedno, jestli náleží do první nebo xté generace, je jedno, kde se narodili. Ať okamžitě vypadnou tam, kde mohou jim podobné odpalovat, střílet, najíždět do nich dodávkami a bodat noži," napsal v reakci na atentát v Barceloně konzervativní maďarský list Magyar Idök.