Už skoro dva tisíce lidí přišlo o slovenský pas kvůli kontroverznímu zákonu namířenému proti Maďarům

Už 1707 lidí přišlo na Slovensku o slovenský pas kvůli zákonu zakazujícímu dvojí občanství, píší tamní Hospodárske noviny. Nejčastěji se stávají občany České republiky. Zákon původně mířil hlavně na slovenské občany maďarské národnosti, kteří by mohli mít zájem o maďarský pas.

Podle údajů slovenského ministerstva vnitra se 448 Slováků bylo nuceno vzdát slovenského pasu kvůli přijetí českého občanství, dále pak německého (412) rakouského (242) a britského (159) občanství. Příčinou je zákon o státním občanství z roku 2010, který významně omezuje možnost dvojího občanství.

To lze mít jen tehdy, pokud bylo cizí občanství nabyto narozením nebo manželstvím. Ztráta občanství mimo jiné znamená, že lidé přijdou o možnost působit ve veřejných funkcích, například jako poslanci parlamentu. Získání cizího občanství mají Slováci nahlásit úřadům pod hrozbou pokuty. Pokud tak ale neučiní, stát má podle odborníků jen omezenou možnost takovou skutečnost odhalit.

První vláda Roberta Fica úpravu přijala v reakci na to, když se sousední Maďarsko rozhodlo ulehčit příslušníkům své menšiny za hranicemi získání maďarské státní příslušnosti. Slovenský kabinet měl obavu, že by slovenští Maďaři, kteří tvoří asi 8,5 procenta obyvatel Slovenska, hromadně usilovali o získání občanství sousední země. Pro maďarský pas místo slovenského se do letošního března rozhodlo ale pouze 88 občanů Slovenska.

Zákon kritizovala maďarská menšina na Slovensku i maďarská vláda. Pokusy o zmírnění současné právní úpravy zatím nebyly úspěšné. Slovenský ústavní soud ji zkoumal tři roky a nedokázal rozhodnout, zda je či není protiústavní. Od února 2015 je díky nařízení slovenského ministerstva vnitra ale možné požádat o vrácení občanství.