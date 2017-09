V Egyptě prudce roste počet obyvatel, Káhira bude poučovat o plánovaném rodičovství | E15.cz

Egypt je nyní domovem více než 93 milionů lidí. Při pokračování současné porodnosti může do roku 2030 narůst počet obyvatel na 128 milionů, vyplývá z vládních údajů.

"Dvě největší hrozby, kterým Egypt čelí po celou svou historii, jsou terorismus a populační růst. To snižuje šance Egypta na dosažení pokroku," řekl prezident Abdal Fattáh Sísí.

Egyptské ministerstvo zdravotnictví zahájilo v červenci iniciativu, která má populační růst omezit. Chce tak do roku 2030 ušetřit vládě v přepočtu kolem 11,3 miliardy dolarů (asi 247 miliard korun).

Do 18 venkovských provincií se ministerstvo chystá vyslat až 12 tisíc obhájců plánovaného rodičovství. Hlavně na venkově je totiž dlouhá tradice velkých rodin, na děti se tam pohlíží jako na budoucí pracovní sílu. Zároveň mimo města převládá názor, že islám zakazuje omezování počtu potomků.

V Egyptě se za posledních deset let narodilo přibližně 20 milionů dětí. Vyplývá to ze sčítání lidu, z něhož byly na konci června zveřejněny první údaje. Podle zdrojů agentury AP to dokazuje, že selhala státní politika rodičovského plánování.

Mnoho dětí se narodilo od revolučního roku 2011, kdy byl svržen prezident Husní Mubarak. Současná vláda se podle AP sociálním problémům nevěnuje dostatečně, protože se soustřeďuje na ekonomické otázky a na boj s islamisty.

Prudký nárůst počtu obyvatel podle pozorovatelů znamená, že vzniká generace, která bude mít jen malé vyhlídky na práci a zůstane odkázaná na vládní pomoc nebo se pokusí emigrovat.

Egypt není ekonomicky soběstačný, v minulých letech obdržel miliardy dolarů pomoci od zemí z oblasti Perského zálivu. Když se loni tok peněz snížil, musela se Káhira obrátit na Mezinárodní měnový fond (MMF) a vyjednat půjčku 12 miliard dolarů.