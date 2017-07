V egyptském letovisku pobodal útočník šest turistů, zraněná je i Češka | E15.cz

Egyptské ministerstvo vnitra informovalo, že pobodáno bylo šest turistek z různých zemí.

Informace o obětech útoku jsou nepřehledné. Různá média postupně referovala o dvou mrtvých Ukrajinkách a později o dvou mrtvých německých turistkách, mezi zraněnými by podle různých zdrojů měli být kromě Češky i občané Srbska, Arménie, Polska či Ruska.

Agentura Reuters s odvoláním na egyptského generálmajora Muhamada Hamzávího, který má na starosti bezpečnost oblasti u Rudého moře, napsala, že mezi čtyřmi zraněnými jsou dva čeští občané. České úřady tuto zprávu nepotvrdily.

Agentura Reuters napsala, že útočník obě německé turistky ubodal do hrudi. Zranění lidé, které prý útočník zasáhl do obličeje, krku a nohou, byli převezeni do místních nemocnic.

Klienti české cestovní kanceláře Blue Style, kteří byli ubytovaní poblíž incidentu, jsou v pořádku, uvedla cestovní kancelář. "V současné chvíli jsou všichni cestující naší cestovní kanceláře v pořádku," informoval mluvčí kanceláře Václav Nekvapil. Podle něj "z důvodu komfortu klientů" cestovní kancelář zajistila náhradní ubytování všem 14 turistům, kteří předtím byli ubytováni v bezprostřední blízkosti incidentu.

Předběžné vyšetřování podle egyptského ministerstva vnitra ukazuje, že útočník patrně na hotelovou pláž připlaval z nedaleké veřejné pláže. Podle agentury Reuters, která se odvolává na bezpečnostní zdroje, tak získal přístup k hotelu Zahabia, kde zabil dva německé občany a zranil další dvě osoby. Další dva lidi pak údajně zranil v sousedním hotelu Sunny Days El Palacio. Oba hotely podle Reuters mají vlastní soukromé pláže.

Útok se odehrál několik hodin poté, co pravděpodobně islamističtí radikálové v Gíze zastřelili pět egyptských policistů na kontrolním stanovišti.

Egypt v současnosti sužuje islamistická vzpoura na Sinajském poloostrově, kde bývají terči útoků především bezpečnostní síly. Radikálové ale už v minulosti útočili také na turistické cíle nebo koptské kostely.