V Londýně najela dodávka do chodců, kteří stáli u mešity. Několik lidí je zraněno, jeden zemřel | E15.cz

Při najetí dodávky do chodců u londýnské mešity zahynul jeden člověk a dalších deset lidí utrpělo zranění. Oznámila to policie, která podle premiérky Theresy Mayové k tomuto incidentu přistupuje jako k potenciálnímu teroristickému útoku. Za řízení Mayové se uskuteční zasedání výboru pro mimořádné situace.

Dva zranění byli podle policie ošetřeni na místě a dalších osm bylo převezeno do nemocnic. Řidiče dodávky zadrželi lidé na místě, následně ho zatkla policie. Je to osmačtyřicetiletý muž. Byl převezen do nemocnice, kde lékaři vyšetří jeho duševní zdraví.

Dodávka najela do chodců v noci na dnešek v městské části Finsbury Park na severu Londýna. Britská muslimská rada uvedla, že dodávka "úmyslně" najela do muslimů odcházejících z mešity. Vyzvala britské úřady k posílení bezpečnosti v okolí mešit.

Někteří svědci uvedli, že z dodávky vystoupil muž a nejméně jednu osobu pobodal. Policie však zatím nemá zprávy o tom, že by nějaká osoba měla zranění způsobená nožem.

Mayová označila najetí automobilu do chodců za "strašný incident". Je podle svých slov v myšlenkách se zraněnými. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ho incident naprosto šokoval.