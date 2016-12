Vyšetřovatelé našli první skříňku se záznamy o letu z ruského letadla, které v neděli spadlo s 92 lidmi na palubě do Černého moře. Letadlo mířilo z Moskvy do Sýrie a zřítilo se krátce po startu ze Soči, kde mělo mezipřistání. O nálezu dnes informovala ruská agentura TASS.

Nalezená skříňka obsahuje záznam o letu, což by mělo pomoci objasnit příčinu nehody. Skříňka bude co nejrychleji zaslána k analýze do Moskvy.

Ruští představitelé už vyloučili, že příčinou mohl být teroristický útok, vyšetřovatelé se kloní k hypotéze, že za pádem stroje byla chyba pilota nebo technická závada.

Armádní letadlo TU-154 přepravovalo několik desítek členů pěveckého souboru Alexandrovci, kteří měli v Sýrii vystoupit pro vojáky nasazené v tamních bojích.