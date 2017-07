V4 tlačí na Evropu, od Evropské komise požaduje aktivní řešení různě kvalitních potravin | E15.cz

Slovenský premiér Robert Fico bude příští týden jednat o dvojí kvalitě potravin a dalšího zboží s předsedou Evropské komise Jeanem - Claudem Junckerem. Fico to řekl po setkání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4) v Budapešti. Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska na jednání přijali společné prohlášení, požadují, aby Evropská komise problém aktivně řešila.

"To, co se děje v oblasti dvojí kvality potravin, začíná být mezinárodní skandál," poznamenal Fico a dodal, že V4 požádal o mandát pro jednání s Junckerem, které se má konat příští týden. "Lidé v našich zemích to oprávněně vnímají jako urážku, mají pocit, že jsou občany druhé kategorie," řekl Fico.

Rozdíly v kvalitě výrobků, které se prodávají ve stejném obalu, prokázala studie zadaná českým ministerstvem zemědělství. V pondělí ji na schůzce ministrů zemědělství zemí EU v Bruselu představil šéf resortu Marian Jurečka. Jurečka po jednání řekl, že problém různého složení výrobků, které jsou prezentovány jako totožné, již vnímají i ostatní evropské země.

Český premiér Bohuslav Sobotka po dnešní schůzce V4 prohlásil, že situaci je třeba řešit v rámci jednotného evropského trhu. "Máme jeden společný trh a nikdo z nás nechce vytvářet překážky. Pokládám za nezbytné, aby toto téma bylo řešeno na evropské úrovni," uvedl. "Je třeba upravit pravidla tak, aby spotřebitelé nebyli klamání, aby nebyli podváděni ze strany výrobců," dodal.

Visegrádská skupina se zabývala také otázkou přesídlení dvou agentur EU z Londýna kvůli odchodu Velké Británie z EU. Premiéři se shodli, že jeden ze dvou úřadů by měl mít nové sídlo ve střední Evropě. Česká republika již delší dobu usiluje o to, aby se do Prahy přestěhoval Evropský bankovní úřad (EBA). Zájem o Evropskou lékovou agenturu (ELA) vyjádřilo Slovensko.

Unijní instituce by však na svém území rády viděly i jiné členské země. Německý týdeník WirtschaftsWoche na konci června s odvoláním na zdroje z EU uvedl, že bankovní a lékový dozor si po brexitu rozdělí Německo a Francie.