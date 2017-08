Ve finském Turku začal útočník bodat do lidí, na místě zůstali dva mrtví | E15.cz

Dva mrtvé a šest zraněných si vyžádal útok ve městě Turku na jihozápadě Finska, informovala policie. Muže, který se na lidi v centru města vrhl s nožem v ruce, policisté postřelili do nohy a následně zadrželi. Motiv činu zatím není znám. Policejní ředitel uvedl, že je příliš brzy na to, aby úřady označily útok za teroristický.

"Policie postřelila na noze osobu podezřelou ze spáchání trestného činu. Osoba byla zadržena. Doporučujeme, aby se lidé vyhýbali centru Turku," napsala policie odpoledne na twitteru. Později informovala, že pátrá po možných dalších pachatelích útoku. Na podvečerní tiskové konferenci policejní ředitel Seppo Kolehmainen ovšem uvedl, že prozatím má v hledáčku jen jednoho podezřelého.

Podle Kolehmainena je příliš brzy na to, aby se útok dával do souvislosti s mezinárodním terorismem. "Není nic známo o motivech... nebo o tom, co přesně se v Turku stalo," řekl. Informace některých médií, že pachatel při útoku křičel Alláhu akhbar (v arabštině Bůh je veliký), policejní ředitel odmítl komentovat.

Incident se odehrál krátce po čtvrté hodině místního času (15:00 SELČ) v oblasti náměstí Puutori a Kauppatori v samotném centru Turku. Podle finského listu Ilta-Sanomat útočník napadl mimo jiné ženu s kočárkem.

Šest zraněných je v péči lékařů v místní nemocnici, všichni jsou podle policie dospělí. Dva z nich už prodělali operaci. Zda je v bilanci zraněných zahrnut i postřelený útočník, není jasné.

Policie už oznámila, že v souvislosti s incidentem posílí ostrahu na letišti v metropoli Helsinkách a na finských železničních stanicích. Vlaky a autobusy odjíždějící z města Turku policie kontroluje. Ministryně vnitra Paula Risikkoová na tiskové konferenci uvedla, že Finsko zvýší bezpečnostní opatření po celé zemi. V ulicích bude podle ní v následujících dnech mnohem více policistů.

"Vláda pečlivě sleduje vývoj událostí v Turku a probíhající policejní operaci. Kabinet se ještě dnes sejde," uvedl na twitteru finský premiér Juha Sipilä. Do Turku už zamířil prezident Sauli Niinistö. Turku, které má asi 180 tisíc obyvatel, leží zhruba 150 kilometrů západně od hlavního města.