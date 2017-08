Ve francouzském Marseille najelo auto do zastávek. Policie vyloučila teroristický útok | E15.cz

Při nájezdu do zastávky zemřela jedna žena, další člověk jeden byl zraněn. Podezřelý pětatřicetiletý řidič byl zatčen. Televizní kanál France24 informovala, že obětí byla 42letá žena.

"Nic nenasvědčuje tomu, že se jedná o teroristický útok," uvedl prokurátor Xavier Tarabeux. "Nalezli jsme u něj korespondenci s psychiatrickou klinikou a soustředíme se spíše na tuto stopu," rozvedl Tarabeux.

Podle policie také má 35letý muž záznam v trestním rejstříku.

#BREAKING: Car crashes into two bus shelters in French city of #Marseille pic.twitter.com/LekgilnjI4