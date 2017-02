Vědci objevili tři planety podobné Zemi, které obíhají v obyvatelné zóně kolem své hvězdy

Sedm planet velkých jako Země obíhá kolem červeného trpaslíka v souhvězdí Vodnáře zhruba čtyřicet světelných let daleko. Objevili je vědci z NASA pomocí teleskopu Spitzer. Tři z těchto planet obíhají kolem mateřské hvězdy ve vzdálenosti, která by mohla dovolit rozvoj života. Je to dosavadní rekord, pokud jde o počet objevených planet, které se pohybují kolem hvězdy v této obyvatelné zóně. Výsledky objevu vědci publikovali v časopise Nature a zveřejnili na tiskové konferenci v NASA.