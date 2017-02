Vědci varují: do konce století přijdou alpské skiareály až o 70 procent sněhu

Alpské skiareály čelí nepříjemné skutečnosti. Podle čerstvě zveřejněné studie, kterou provedli vědci z Institutu pro výzkum sněhu a lavin, totiž do konce tohoto století dojde v alpských skiareálech až k sedmdesátiprocentnímu úbytku sněhu. Současně se má sezóna milovníků zimních sportů výrazně zkrátit.

Matematicko-klimatické modely vědců předvídají, že holé alpské svahy budeme časem vídat zcela běžně. „Mnoho horských vesniček je závislých na zimní turistice. Ekonomika těchto regionů bude trpět,“ uvedl Sebastian Schlögl, spoluautor studie.

Pokud by bylo světové oteplování omezeno na dva stupně Celsia, což je cíl uvedený v Pařížské klimatické dohodě, ztráta sněhu by byla v roce 2100 třicet procent, píše se ve studii. Pokud by teploty dál rostly nad stanovený cíl, hrozí prý zásadní úbytek sněhové pokrývky.

„Sněhového pokrytí Alp bude každopádně ubývat. Pomocí kontroly emisí ale můžeme ovlivnit tempo úbytku,“ citoval hlavního autora výzkumu Christopha Martyho The Guardian. Marty také podotkl, že kvůli zvyšujícím se teplotám budeme v budoucnu v těchto oblastech daleko častěji svědky deště než sněžení.

Závěry Martyho vědeckého týmu optimismem příliš nehýří – vrstva sněhu pokrývajícího Alpy by se měla snížit ve všech nadmořských výškách. Počítají s tím všechny scénáře. „Nejvíce postižené oblasti budou ty pod nadmořskou výškou 1 200 metrů. U nich simulace neukazují koncem století takřka žádnou nepřetržitou sněhovou pokrývku. Zhruba čtvrtina alpských skiareálu se přitom nachází pod touto nadmořskou výškou.

Prosinec minulého roku byl nejsušším měsícem ve stopadesátileté historii měření ve švýcarských Alpách. Rok 2016 byl zároveň třetím v řadě, kdy na Vánoce v Alpách napadlo jen velmi malé množství sněhu.