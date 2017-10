Velké banky bojují za vyšší poplatky při výběru z bankomatu u konkurence | E15.cz

Boj na bankovním trhu začíná opět přitvrzovat, stejně jako před šestnácti lety by se prostředkem konkurenčního boje mohly stát bankomaty. V roce 2001 rozpoutala „bankomatovou válku“ razantním zvýšením mezibankovních poplatků za výběr ze svých přístrojů Česká spořitelna. Vedlo to k rozmachu bankomatů. Stejná situace se teď opakuje.

Na růst poplatků tlačí řada velkých bank. „Mezibankovní poplatky jsou na absurdní úrovni, neboť zvýhodňují především karetní systémy Visa a Mastercard, aby mohly vydávat více karet prostřednictvím bank, které nabízejí výběry hotovosti zdarma,“ tvrdí šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný a dodává: „Výběry zdarma jsou nepřímo placeny bankami, které do bankomatových sítí investují.“

Problém ve výši poplatků naopak nevidí šéf Mastercard Europe pro ČR a Slovensko Miroslav Lukeš: „Současná výše poplatku je do určité míry nastavena některými provozovateli bankomatů, kteří v roce 2013 umožnili její snížení.“ Podle něj se však poplatky až donedávna „výrazně nelišily od evropského průměru“.

Výše mezibankovních poplatků, která se pohybuje okolo dvanácti korun za výběr, se však nelíbí ani dalším velkým bankovním domům. „Poplatky hodnotíme jako nedostatečné, neboť nepokrývají náklady banky na uskutečnění výběru,“ tvrdí mluvčí České spořitelny František Bouc. Podobně se vyjádřila Komerční banka. Tlak bank se může podle informací deníku E15 projevit ve zvýšení poplatků o koruny.

„Očekáváme jen mírné zvýšení. Prostor pro výrazné zvýšení není, protože provoz českých bankomatů se od Evropy výrazně neodlišuje,“ dodal bez bližších podrobností Lukeš. Právě platební asociace přitom určují pravidla hry.

Poplatky si vzájemně platí banky za to, že klienti konkurenčních ústavů užívají jejich bankomatů. Pro bankovní domy s hustou sítí by růst poplatků znamenal zvýšené příjmy a zároveň by to ztížilo postavení menších bank bez vlastních bankomatů.

Tlak na zvýšení poplatků je součástí konkurenčního boje o klienty, na což řada bank reaguje investicemi do vlastní sítě. „Máme už více než 260 bankomatů. Do konce roku bychom chtěli mít tři stovky bankomatů,“ uvádí Jana Karasová z Air Bank. Oproti loňskému září se počet bankomatů Air Bank více než zdvojnásobil. Rozšiřovat svou síť hodlají rovněž Raiffeisenbank nebo UniCredit Bank.