VIDEO: Podívejte se, jak si farmáři balí doutníky. Kuba je nyní nezvládá dodávat na trh

Podle odborníků, kteří dorazili na týdenní festival doutníků, není Kuba schopná kvůli špatnému počasí uspokojit dodávky některých kvalitních značek. Ovšem omezené dodávky nemusí být zrovna vždy špatnou věcí, shodují se. Důležité podle nich je, aby Kuba udržela kvalitu svých produktů, a to se jí podle nich zatím daří.

Problémy s dodávkami přicházejí v době, kdy poptávka po kubánských doutnících roste, doma i v zahraničí. Doma se zvyšuje poptávka díky prudkému růstu počtu turistů a v zahraničí hlavně díky rozvíjejícím se trhům. Loni prodej kubánských doutníků stoupl o pět procent na 445 milionů USD (11,3 miliardy korun).

K výrobě doutníku jsou zapotřebí zpravidla čtyři listy. Tři tvoří jeho jádro, čtvrtý, speciální jej pevně "utáhne". Aby vše drželo smotané, nepoužívá se žádné průmyslové lepidlo, ale prostý med. V listech se nesmí ponechat jejich žilkování, které obsahuje až 80 procent nikotinu, který rostlina produkuje. Kouření doutníků je tak paradoxně co se týče tohoto alkaloidu "zdravější", než kouření cigaret. • VIDEO Marek Schwarzmann

Kubánská tabáková společnost Habanos uvedla, že prodej na domácím trhu se zvyšuje spolu s 13procentním růstem počtu turistů na ostrově. Turistiku podpořilo větší uvolnění pravidel pro cesty z USA na Kubu v rámci normalizace vztahů mezi oběma zeměmi. USA rovněž zrušily restrikce na počet kubánských doutníků, které si mohou turisté přivézt z Kuby do USA, což dále zvyšuje poptávku.

Majitel obchodu v Curychu Manuel Frölich, který prodává karibský rum, kávu a doutníky, agentuře Reuters řekl, že má problémy se získáním různých kubánských produktů. "Běžně jsme v našem obchodě prodávali kubánskou kávu,, ale dva roky již nejsme schopni ji získat. Nemají ji dost ani pro domácí trh, protože je tam tak hodně turistů," uvedl. "Doutníky, které tvoří polovinu našich příjmů, je také těžké získat. Začali jsme mít problémy s dodávkami loni a jen se to zhoršuje," dodal.

Farmáři však věří, že problémy s dodávkami by částečně mohla pomoci vyřešit letošní sklizeň. Pole v provincii Pinar del Río, která je hlavním místem pro pěstování tabáku na Kubě, jsou pokrytá zdravými zelenými rostlinami tabáku. Podle místních farmářů to vypadá, že by úroda mohla být nejlepší za několik let. Tabák je však třeba ještě zpracovat. První doutníky z letošní sklizně by se tak mohly začít objevovat na trhu ve třetím čtvrtletí.