Vojáci zastřelili na pařížském letišti Orly útočníka. Dopaden byl otec a bratr pachatele

Francouzská policie zatkla a uvrhla do vazby bratra a otce pachatele útoku na pařížském letišti Orly. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na justiční zdroje. O útočníkovi vyšetřovací orgány uvádějí, že 39letý Francouz měl za sebou kriminální minulost a v průběhu času se "zradikalizoval". To podle francouzských médií znamená, že se proměnil v extremistického muslima, což se zpravidla stává ve vězení, kde se dostává do styky s jinými radikály. Muž měl za sebou mimo jiné loupežná přepadení a obchod s drogami..