Vůdce Islámského státu pořád žije a nachází se v syrském Búkamálu, tvrdí libanonská televize | E15.cz

Vůdce radikální organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí je v syrském pohraničním městě Búkamál. Uvedla to dnes libanonská televize Al-Manár, která je blízká šíitskému Hizballáhu. Bojovníci IS tento týden prohráli boj o Búkamál jako poslední větší město v Sýrii. Podle dnešní zprávy exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) však bojovníci IS provedli protiofenzivu a získali skoro polovinu města zpět.

O osudu Bagdádího, který v roce 2014 z mešity v iráckém Mosulu vyhlásil na severu Iráku a Sýrie chalífát, panují nejasnosti. Rusko v červnu uvedlo, že je mrtev, Spojené státy o tom pochybují. Loni zvýšily odměnu za informace vedoucí k jeho dopadení na 25 milionů dolarů.

Podle dalších zpráv se Iráčan Bagdádí uchýlil po porážce IS v Mosulu k západní irácké hranici a později ji přešel do Sýrie. V září byla zveřejněna nahrávka s hlasem, který je připisován právě Bagdádímu. Vyjádřil se na ní k porážce IS v Mosulu a vyzýval stoupence, aby pokračovali v boji.

Televize Al-Manár oznámila, že je Bagdádí v Búkamálu, neposkytla ale žádnou informaci k tomu, zda byl dopaden. Syrská armáda a její spojenci, k nimž patří libanonský Hizballáh, tam nyní prohledávají domy a odstraňují výbušniny. Armáda své vítězství ohlásila tento týden s tím, že ztráta Búkamálu znamená pro IS jeho zničení.

SOHR dění v Sýrii sleduje z exilu a tvrdí, že má v zemi síť informátorů. Dnes tato organizace oznámila, že IS získal při protiofenzivě skoro polovinu města zpět. "IS začal ve čtvrtek večer znovu útočit a obsadil přes 40 procent Búkamálu," sdělil šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. Podle něj IS bojuje na severu města a boje jsou tvrdé.

Teroristická organizace Islámský stát má své lidi ještě v části syrské provincie Dajr az-Zaur a také v iráckém pohraničí. Pod kontrolou už ale nemá žádné větší město.