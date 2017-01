Vynecháme pátek, ať je rovnou víkend aneb Cestování časem uprostřed tichomořské Samoy

Protože žijeme na kouli a protože jsme si vymysleli čas, musí být někde na planetě datová hranice. Bez ní by při obeplutí celého glóbusu (východním směrem) cestovatel „utekl“ o den napřed proti kalendáři. To si například neuvědomil dobrodruh Phileas Fogg v klasickém Vernově románu „Cesta kolem světa za osmdesát dní“ a už už myslel, že sázku o rychlé procestování planety o pár minut prohrál. Ve skutečnosti se do Londýna vrátil o den dříve. Právě ten den se přičítá nebo odečítá při překročení datové hranice, která vede přibližně po 180. poledníku nebo v jeho blízkosti. Aby nepůsobila příliš zmatků, je záměrně umístěna do Tichého oceánu, kde žije málo lidí. Jako jednoduchá pomůcka, ve kterém směru den přičíst nebo ubrat, slouží potměšilý školní veršík: „Od východu na západ, stejný den podvakrát. Od západu k východu, zmizel den pod vodu.“