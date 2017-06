Z vyhořelého věžáku do luxusní čtvrti: Britové dají přeživším požáru byty za desítky milionů | E15.cz

Britská vláda a místní úřady uvedly, že se našly dodatečné veřejné prostředky na rychlé vybavení bytů. Úřady očekávají, že "tyto nové nemovitosti budou nabídnuty jako jedna z možností trvalého poskytnutí nového ubytování obyvatel z Grenfell Tower".

Komplex nabízí nepřetržitou domovní službu nebo kino, informuje na svém webu developerská společnost St Edward's.

Při požáru čtyřiadvacetipodlažního domu se 120 sociálními obecními byty v Kingstonu zahynulo minulý týden nejméně 79 lidí a mnoho dalších přišlo o střechu nad hlavou. Lidé, které tragédie zasáhla, si stěžovali na pomalou pomoc vlády a místních úřadů.

Neštěstí však vyvolalo i vlnu solidarity mezi běžnými obyvateli Británie i celebritami.

Známí hudebníci včetně hiphopera Stormzyho, Robbieho Williamse, Leony Lewisové, Jamese Blunta nebo rockové kapely The Who natočili společnou coververzi slavné písně Bridge Over Troubled Water dvojice Simon & Garfunkel, včetně videoklipu.

Veškerý výtěžek z prodeje songu, jehož vznik inicioval porotce písňových soutěží Simon Cowell, má být věnován lidem zasaženým požárem.