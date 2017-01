Za práva žen a proti Trumpovi demonstrovalo ve Spojených státech přes milion lidí

V americké metropoli Washingtonu místní úřady odhadly účast na více než půl milionu, v Los Angeles se podle policie shromáždilo v ulicích 500 tisíc lidí, v Chicagu na 150 tisíc. Na rozdíl od násilných protestů v době páteční Trumpovy inaugurace nebyl při sobotních poklidných demonstracích nikdo zatčen, napsala dnes agentura AP.

Zpravodajský server BBC News uvedl, že manifestace za práva žen se uskutečnily na 600 místech po celém světě. Pochodů se nezúčastnily pouze ženy, ale ze solidarity se k nim připojilo i množství mužů.

Největší pozornost přitahoval Washington, kde manifestace brzy přerostla v otevřený protest proti Trumpovi. Organizátoři očekávali až čtvrt milionu lidí, ale úřady, které byly původně v odhadech střízlivější, nyní hovoří o více než 500 tisících účastníků. Spekuluje se, že dnešní shromáždění předčilo davy, které se shromáždily na páteční Trumpově inauguraci.

It's Only 11:30 A.M. And the Women's March in DC Has Already Drawn More People than Trump's Inauguration #WomensMarch #whywemarch pic.twitter.com/BXy0w41rIl — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) 21. ledna 2017

V Los Angeles takzvaný sesterský pochod přitáhl půl milionu, podle některých odhadů citovaných agenturou Reuters až 750 tisíc demonstrantů. Statisíce žen zaplnily také ulice Chicaga, New Yorku a Bostonu. Mnohatisícové demonstrace byly hlášeny z australského Sydney, z Londýna, Tokia a jiných měst v Evropě a Asii.

O mimořádné účasti ve Washingtonu hovořil i městský dopravní podnik WMATA. Ten informoval, že velkokapacitní záchytná parkoviště na konečných stanicích metra byla na kraji svých kapacit, což v pátek nebylo. Vytíženější bylo také metro, které odbavilo více cestujících než v pátek.

Organizátoři dlouho nebyli schopni pochod v hlavním městě zahájit, neboť davy lidí zcela zablokovaly přilehlé silnice. Úřady dokonce oznámily, že pochod byl zrušen, nakonec se ale přece jen uskutečnil, i když po náhradní trase. Řada lidí se k Bílému domu vydala i po jiných přístupových ulicích. Naopak Chicago kvůli davům pochod městem zrušilo.

Ačkoli se manifestace ve Washingtonu konala jen den po prezidentské inauguraci, nebyla označována za protest proti nové hlavě státu, ale za připomenutí určenému mimo jiné i nové americké vládě a zákonodárcům, aby se zasadili o všeobecnou rovnost žen. Řečníci, mezi kterými byli zákonodárci, umělci či veřejně známé osobnosti, se však z velké části proti Trumpovi jasně postavili a nového prezidenta kritizovali.

"Prezident není Amerika. Jeho kabinet není Amerika. Kongres není Amerika. Amerika jsme my a my jsme tady a nikam nepůjdeme," řekla americká herečka America Ferrerová, jejíž rodiče přišli do USA z Hondurasu. "Tohle je pouze první den našeho hnutí," dodala.

Řada řečníků včetně režiséra Michaela Moora ostře kritizovala Trumpův záměr vyhostit nelegální přistěhovalce. Moore na úvod svého projevu roztrhal dnešní vydání listu The Washington Post, který informoval o tom, že 45. prezident USA se ujal moci. "Nemyslím si to," řekl Moore.

Tens of thousands chanting "this is what democracy looks like!" #WomensMarch pic.twitter.com/qw1LCwaUBP — Tom McKay (@thetomzone) 21. ledna 2017

Moore rovněž vyzval příchozí, že právě oni jsou klíčem budoucích politických změn. "Musíte kandidovat," řekl. "Pokud se stydíte a říkáte si, proč zrovna vy, tak na to není místo. Stud musíte odhodit tak jako já, já se také hrozně styděl, když jsem kandidoval do školní rady," prohlásil k davu.

Mezi účastníky, jejichž sjednocujícím znamením byly růžové čepice a růžová trička, rovněž nebylo možné přehlédnout plakáty namířené proti Trumpovi. Mezi nápisy byly i kontroverzní a neuctivé výroky, které Trump v minulosti na adresu žen pronesl. Nad davem se rovněž vznášela obří nafukovací hlava v podobě nového republikánského prezidenta.

Organizátoři manifestace, jejichž obdoby se dnes konaly po celém světě včetně České republiky, ujišťovali, že akce bude nenásilná. Některá americká média se nicméně obávala, že pochod přiláká i výtržníky, kteří do města přijeli na páteční demonstrace proti inauguraci Trumpa. Žádné násilnosti ale hlášeny nebyly.

Trump rozhořčil množství liberálních Američanů ponižujícími poznámkami na adresu žen, Mexičanů či muslimů. Agentura AP uvedla, že Washington zažil v sobotu jednu z největších demonstrací ve svých dějinách. Pam Foysterová, která na protestní akci přijela z Colorada, řekla, že sobotní atmosféra ve Washingtonu jí připomněla protesty z 60. let proti válce ve Vietnamu.

BREAKING: President Donald Trump accuses media of lying about inauguration crowds, wrongly says crowd reached Washington monument. — The Associated Press (@AP) 21. ledna 2017

Mezi známými osobnostmi, které se zúčastnily sobotního pochodu ve Washingtonu, nechyběly zpěvačky Madonna a Cher, herečky Julia Robertsová a Scarlett Johanssonová či bývalý ministr zahraničí John Kerry. V New Yorku byly na demonstraci vidět například herečky Helen Mirrenová a Whoopi Goldbergová, v Los Angeles zase Jane Fondová.

"Pochodujeme tady dnes za morální jádro tohoto národa, proti kterému náš nový prezident vede válku. Naše důstojnost, náš charakter, naše práva jsou terčem útoků a nenávist se včera ujala moci. Ale prezident není Amerika... My jsme Amerika," řekla shromážděným zástupům ve Washingtonu herečka America Ferreraová.

Trump, který s oblibou komentuje dění na twitteru, se k masovým protestním akcím ve svůj první den v úřadu nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.