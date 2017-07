Zabitého vůdce Islámského státu by mohl nahradit Tunisan bojující v Libyi | E15.cz

Abú Bakra Bagdádího by v čele teroristické organizace Islámský stát (IS) mohl nahradit nynější velitel oddílů IS v Libyi. Podle stanice Al-Arabíja se jako o dalším vůdci IS nejčastěji hovoří o Džaláladdínovi Túnisím. Islámský stát potvrdil Bagdádího smrt až tento týden, Moskva o ní hovořila už v červnu.

Iráčan Bagdádí se na veřejnosti ukazoval zřídka, nejznámější je ze záběrů, na nichž v roce 2014 z mešity v Mosulu vyhlašoval chalífát Islámského státu na zabraných územích severního Iráku a Sýrie.

Islámský stát se musel po devítiměsíčním boji s iráckou armádou stáhnout z Mosulu a nyní se snaží udržet v syrské Rakce.

Podle arabských zdrojů organizace prochází kritickým obdobím a zůstalo jí jen málo velitelů. Nejvýznamnějším z nich je Túnisí, jehož skutečné jméno je Muhammad bin Sálim Ajúní. Narodil v roce 1982 v tuniské provincii Súsa. V 90. letech emigroval do Francie a před návratem do Tuniska se mu podařilo získat francouzské občanství. Do rodné země přijel roku 2011 a odtud se vydal do Sýrie, kde se účastnil bojů. V roce 2014 se připojil k IS, stal se vysoce postaveným velitelem a dostal se do blízkosti Bagdádího.

Po porážkách, které radikálové utrpěli loni v Libyi, jej Bagdádí jmenoval "emírem" IS pro Libyi. Věřil, že Túnisí je schopen obrátit vývoj bojů v Libyi ve prospěch IS a navázat kontakty s dalšími radikálními organizacemi ze severní Afriky.

Podle arabských médií je pravděpodobné, že po ztrátách v Iráku a Sýrii se IS bude nyní snažit rozšířit své působení právě v Africe, zejména v Libyi, poznamenané stále porevolučním chaosem. Zejména nezajištěný jih země poskytuje ideální útočiště povstaleckým a teroristickým skupinám, které se tam mohou v klidu přeskupit a cvičit své členy.