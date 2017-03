Zkáza Mosulu. Perla na řece Tigris leží v troskách, armáda postupuje

Z iráckého města, které od roku 2014 ovládá samozvaný Islámský stát, denně prchají desítky a stovky obyvatel. Před válkou jich tady žily skoro tři miliony. V roce 2015 tu zůstalo už asi jen 600 tisíc lidí.

A i ti neustále odcházejí. „Ztratili jsme všechno. Naše srdce, naši víru, náš majetek. Už sem nepatříme. Chceme už jen mír,“ tvrdí zdrcení zbývající obyvatelé.

Do druhého největšího iráckého města se stále dostanou zahraniční reportéři. Ti ze CNN ale popisují, že fungovat v troskách někdejšího historického města na řece Tigris, je nepředvídatelné. Situace se podle útoků mění z minuty na minutu. Přestože se opakovaně snaží dostat do centra města, kvůli stále trvajícím bojům se jim to ne vždy podaří, občas musí prchat před střelbou.

Podívejte se na situaci v Mosulu:

Ani komplikovaná situace zahraničních novinářů se ale nemůže rovnat zoufalství místních obyvatel. Město obcházejí iráčtí vojáci, kteří legitimují a kontrolují každého, kdo by mohl patřit k IS.

Rozlišit dobré od zlých může být těžké. Vojáci se zde spoléhají hlavně na síť informátorů. Místní obyvatelé, které novináři potkávají, mají nezvykle bledou pleť. V posledních měsících totiž strávili dost času ve sklepeních a krytech, kam se ukrývali před zuřící válkou.