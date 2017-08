Zkáza po hurikánu Harvey. Počet obětí se vyšplhal na třicet | E15.cz

Televize Fox News ve svém propočtu uváděla v úterý nejméně 15 mrtvých, přičemž do bilance započítala i šestičlennou rodinu, která údajně utonula ve voze.

Server Chron přinesl jména identifikovaných obětí. Jsou z texaských okresů Harris, kam spadá Houston, dále z Galvestonu a Montgomery.

Podle newyorského listu je mezi mrtvými šedesátiletý houstonský policista Steve Perez, který se utopil v autě, když jel do služby.

Podívejte se na záběry z místa neštěstí

Harvey byl nejsilnějším hurikánem, který Texas zasáhl od roku 1961. Živel na pevninu udeřil v noci na sobotu prudkými dešti a větry přesahujícími rychlost 210 kilometrů za hodinu. Nad pevninou nicméně již během soboty zeslábl na tropickou bouři, silné deště ale od té doby trvají.

Houstonské úřady vyhlásily zákaz nočního vycházení od půlnoci do pěti hodin ráno. Netýká se ale záchranářů ani lidí, kteří se musejí evakuovat. Úřady požádaly občany, aby se nevydávali na obhlídku svého majetku, protože vodní proud v zaplavených oblastech je stále silný a nebezpečný.

Policie důrazně varovala před rabováním. Velitel houstonské policie Art Acevedo vzkázal potenciálním zlodějům: "Nejezděte do Houstonu, protože vás chytíme. A ujišťuji všechny, kdo se pokusí těžit z příležitosti, že je to ohavné a že uděláme vše pro to, abyste dlouho nespatřili denní světlo." Stanice CNN ohlásila, že 14 zlodějů už bylo zatčeno.

Školy v oblasti Houstonu zůstanou uzavřeny, a to i o svátku práce, který připadá na pondělí.