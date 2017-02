Zničili jsme velitelství IS v Mosulu, tvrdí koalice pod vedením USA

Velitelství teroristické organizace Islámský stát (IS) na západě Mosulu nejspíš zničila mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. O svém pátečním zásahu informovala koalice v dnešním prohlášení. Mezinárodní síly pomáhají vládě v Bagdádu v boji proti islamistům. Ti tvrdí, že na místě útoku zemřeli civilisté.

Koalice zničila budovu hlavního nemocničního zařízení v západní části Mosulu, kde se podle ní skrývalo velitelství IS. "Koalice díky zpravodajské činnosti, sledování a průzkumům zjistila, že IS nevyužívá budovu pro žádné lékařské účely a že civilisté do ní už nevstupují," uvedla koalice podle agentury Reuters.

Lidé z IS ale toto tvrzení zpochybnili a oznámili, že na místě zemřelo 18 lidí, hlavně žen a dětí. Dalších téměř 50 lidí je prý zraněno. Informace nelze ověřit, protože nezávislá média nemají do západního Mosulu přístup.

O dobytí druhého největšího iráckého města usiluje irácká armáda s podporou mezinárodní koalice od poloviny října loňského roku. Východní část Mosulu se již podařilo osvobodit. Bojovníci IS mají ale stále pod kontrolou západní část města, v níž podle odhadů OSN žije 750 tisíc lidí.

Od října z Mosulu uprchlo kolem 200 tisíc lidí, ale zhruba 46 tisíc z nich se postupně vrátilo domů.