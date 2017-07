Turecko součástí evropské celní unie? Byl by to špatný signál, zaznělo z Německa | E15.cz

Jednání s Tureckem o celní unii by vyslalo "špatný signál", stojí v dokumentu. Ten dále uvádí i řadu jiných opatření, jež by měla být zavedena v rámci celé EU. Jejich cílem je zvýšit finanční tlak na Turecko proto, aby tato země dodržovala právní řád.

Podle dokumentu by se předvstupní pomoc s ohledem na vývoj v Turecku měla zaměřovat "o to více na podporu demokracie a právního řádu". Uvádí také, že EK by měla zvážit pozastavení veškeré předvstupní pomoci Turecku, bude-li to třeba.

Kritiku od Bruselu vyvolal tvrdý postup turecké vlády po loňském potlačeném pokusu o převrat a také letošní referendum, jež posílilo prezidentovy pravomoci. Turecko navíc zvažuje obnovu trestu smrti, což je pro unii nepřijatelné.

Jen za minulý týden zatklo Turecko 800 lidí v souvislosti s loňským pokusem o puč. Za rok od zmařeného puče uvalilo vazbu na zhruba 50.000 lidí. Více než 150.000 policistů, vojáků, soudců, učitelů a dalších lidí přišlo kvůli podobným obviněním o práci.